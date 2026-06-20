Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о будущем в команде полузащитника Джавада.

Шамиль Газизов globallookpress.com

«Мы на него рассчитываем, он нам нужен. Он большой помощник. Но ситуации разные бывают. Для начала, всегда вопрос, чего хочет сам футболист, у него год контракта еще. Мы либо продлим его, либо еще что‑то будет. Ничего нельзя исключать. Мы примерно понимаем, сколько он может стоить в случае поступления предложения… Просто есть момент в том, хочет ли он сам в Иран вернуться или хочет остаться? В это тоже упирается.

Официального оффера ни от одного европейского клуба не было. Разговоры есть. Но это нормальный процесс, который сопутствует футболу», — цитирует Газизова «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Джавад принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал три ассиста.