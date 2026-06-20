«Манчестер Сити» завершает переговоры о переходе 23-летнего полузащитника «Ноттингем Форест» и сборной Англии Эллиота Андерсона за рекордные для британских футболистов 150 миллионов евро сообщает The Sun.

Эллиот Андерсон globallookpress.com

Руководство «лесников» ранее отклонило два запроса «горожан», включая предложение в 120 миллионов фунтов, но теперь стороны согласовали структуру выплат.

Манчестерский клуб видит в Андерсоне замену ушедшему Бернарду Силве и планирует провести медосмотр в США, где хавбек находится на ЧМ-2026, сразу после финального одобрения сделки.