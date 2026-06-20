Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал уверенную победу своей команды над Гаити со счетом 3:0 во втором туре группового этапа ЧМ-2026.

Карло Анчелотти globallookpress.com

После матча итальянский специалист отметил, что увидел именно ту игру, которую рассчитывал получить от своих футболистов. По словам наставника, бразильская команда заметно прибавила по сравнению с предыдущей встречей, стала надежнее действовать в обороне и эффективнее использовать свои моменты впереди.

«Мы провели хороший матч и добились заслуженного результата. При этом нам ещё есть что улучшать. Будем продолжать работать и постараемся сделать следующий шаг уже в следующей игре. Групповой этап необходимо использовать для того, чтобы подойти к матчам плей-офф в оптимальной форме», — заявил Анчелотти пресс-службе ФИФА.

Главным героем встречи стал нападающий Матеус Кунья, записавший на свой счёт два забитых мяча.