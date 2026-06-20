Ранее сборная Бразилии под руководством Анчелотти сыграла вничью с Марокко (1:1).

«Эти перерывы очень важны. У игроков появляется возможность немного восстановиться, а у тренеров — внести необходимые изменения в игру. Думаю, что это правильный подход, учитывая то, насколько сейчас жарко», — приводит слова Анчелотти Globo.

Итальянский специалист отметил, что подобные остановки помогают футболистам восстановить силы в условиях высокой температуры, а тренерским штабам дают возможность оперативно скорректировать тактику по ходу встречи.

Наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти поддержал практику пауз на водопой во время матчей ЧМ-2026.

1.90

Прогнозы•Завтра 19:00 Испания — Саудовская Аравия. Прогноз и ставка У Испании снова будут проблемы?

Футбол• Сегодня 08:53 Моменты ЧМ: проход США в плей-офф, вылет Турции, первые победы Марокко и Бразилии

Футбол• Сегодня 08:13 Турция — Парагвай: онлайн, прямая трансляция матча чемпионата мира

Футбол• Сегодня 06:00 ⏰Будильник ЧМ-2026. 20-21 июня: превью матчей

Футбол• Сегодня 05:34 Бразилия — Гаити: онлайн, прямая трансляция матча чемпионата мира

Главные темы сейчас

Футбол• Сегодня 11:17 Талантливый, но лишний: как Рашфорд стал главной трансферной дилеммой «Манчестер Юнайтед»

Футбол• Сегодня 02:10 ФИФА изменила принцип подсчёта очков на ЧМ-2026. Это поменяло турнирные стратегии

Футбол• Сегодня 02:10 Дилемма для «Ливерпуля»: переплатить или упустить суперзвезду

Футбол• Вчера 02:55 Первые итоги ЧМ-2026: что показали все 48 команд

Футбол• Вчера 21:23 Нарасхват: Батраков, Сперцян и еще 7 топ-игроков, кто летом 2026 года покинет РПЛ

Выбор читателей

Футбол• 15/06/2026 06:00 ⏰Будильник ЧМ-2026. 15-16 июня: превью матчей

Футбол• Вчера 10:42 Воспитанники подождут: «Краснодар» нацелился на Кристиана Кардозо

Футбол• 15/06/2026 13:34 Шесть причин не верить в Англию: приговор фавориту ЧМ-2026

Футбол• 07/06/2026 15:52 Прощальный мундиаль: Месси, Роналду, Модрич и еще 12 звёзд, для которых ЧМ-2026 станет последним

Футбол• 18/06/2026 11:21 Блеклая тень: почему Роналду больше не место в основе сборной Португалии

Самое интересное

Футбол• 10/04/2026 03:56 Как футбол изобрёл пенальти. История одного вечера, изменившего правила

Футбол• 09/04/2026 15:49 Без ФИФА — никуда? Спорное заявление Инфантино о судьбе мирового футбола

Игры• 09/04/2026 15:42 От AAA-проектов до инди-разработчиков: топ-7 автогонок, которые выйдут в 2026 году

Футбол• 07/04/2026 12:48 «Другой» Луис Суарес: голевая машина, которая заставила «Спортинг» забыть о Дьёкереше