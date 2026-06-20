Наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти поддержал практику пауз на водопой во время матчей ЧМ-2026.
Итальянский специалист отметил, что подобные остановки помогают футболистам восстановить силы в условиях высокой температуры, а тренерским штабам дают возможность оперативно скорректировать тактику по ходу встречи.
«Эти перерывы очень важны. У игроков появляется возможность немного восстановиться, а у тренеров — внести необходимые изменения в игру. Думаю, что это правильный подход, учитывая то, насколько сейчас жарко», — приводит слова Анчелотти Globo.
Ранее сборная Бразилии под руководством Анчелотти сыграла вничью с Марокко (1:1).