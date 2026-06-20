Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев выразил благодарность клубу, который предложил ему новый контракт, несмотря на серьёзную травму в этом сезоне.

Игорь Акинфеев globallookpress.com

«Огромное спасибо клубу за то, что в такой ситуации поддержал меня после травмы. Бывает, что некоторые клубы не поддерживают своих футболистов. Я с четырёх с половиной лет связан с этим клубом, и наша любовь должна быть долгой. Да и вообще — навсегда. Мы пожали друг другу руки. В любом качестве — играю я или нет — я готов помогать команде и делать всё, что от меня зависит.

Футбол, тренировки, команда, клуб, атмосфера, болельщики. В любом качестве готов быть здесь, на нашем стадионе, и помогать клубу. Я горд, счастлив и всегда рад быть здесь», — сказал Акинфеев «Матч ТВ».

Сейчас Акинфееву 40 лет, в основном составе ЦСКА он впервые сыграл в 2003 году. Всего с командой 6 раз выигрывал чемпионат России, 8 раз — Кубок страны, а также побеждал в Кубке УЕФА.