Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что в клубе сделали правильно, что дали проявить себя в должности главного тренера Дмитрию Игдисамову.

Игорь Акинфеев globallookpress.com

«Думаю, это хороший опыт. Если человеку доверили, значит, он заслужил. Я такой же рядовой футболист, как и все остальные, должен принимать решения руководства. В своей роли я всячески буду помогать тренерскому штабу и Дмитрию Игоревичу. Мы должны справиться», — цитирует легендарного голкипера «Матч ТВ».

По итогам этого сезона ЦСКА финишировал на пятом месте в таблице РПЛ. 39‑летний Игдисамов возглавил армейцев за два тура до конца и выиграл обе встречи.