«Барселона» и «Ливерпуль» претендуют на подписание защитника «Тоттенхэма» и сборной Нидерландов Микки ван де Вена. Об этом сообщает De Telegraaf.

Микки ван де Вен globallookpress.com

Стало известно, что «Тоттенхэму» пока не удалось договориться о продлении контракта с нидерландцем. «Ливерпуль» и «Барселона» хотят воспользоваться этим, подписав ван де Вена.

Игрок обороны пополнил состав «Тоттенхэма» в 2023-м году. В минувшем сезоне ван де Вен провел за «шпор» 45 матчей, забил 7 голов и сделал голевую передачу.

Ранее сообщалось о том, что нидерландский защитник Ян Паул ван Хекке перешел из «Брайтона» в «Тоттенхэм»