Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о целях команды на следующий сезон.

Андрей Талалаев globallookpress.com

«Губернатор области поставил цель выиграть медали? Я стараюсь не комментировать слова — даже таких серьезных людей, как губернатор Калининградской области Алексей Сергеевич Беспрозванных. Давайте идти поэтапно. Если мы повторим результат в 46 очков или чуть-чуть превзойдём его, это уже будет большим достижением для "Балтики". Я всё время говорю: очки определяются качеством — тренировочной работы и игры. Качество игры моих футболистов осенью превзошло мои ожидания и нашло отражение в очковых показателях. "Балтика" — единственная команда лиги, которая никому не проиграла за сезон больше, чем в один мяч. Понятно, что на каком-то этапе нам всем захотелось поучаствовать в этой медальной гонке — аппетит приходит во время еды. Но давайте откровенно: "Зенит", "Краснодар", "Спартак", на каком-то этапе "Динамо" превосходили нас — по качеству исполнителей и, соответственно, игры в определённых фазах. Это было, и это стоит признать.

В этом сезоне мы ориентировались на 35-40 очков. То, что мы набрали 46, — заслуга ребят. Не зря говорят, что на построение команды нужно три года. Мы начали этот процесс в первой лиге. Когда меня спрашивают: "Какое место займёте?" — я никому не отвечаю, ни руководителям, ни журналистам, ни даже дома в семье. Надо отталкиваться от собственных возможностей. 46 очков — это уже была планка для следующего сезона. Но чтобы её повышать, команда должна постоянно развиваться. Это не значит, что каждое трансферное окно нужно продавать трёх-четырёх лидеров и брать других. Больше всего меня сейчас тревожит даже не вопрос усиления, а сохранение стабильности и конкурентоспособности коллектива. У нас есть запросы практически на всех футболистов стартового состава. И это не только игроков касается», — цитирует Талалаева «Чемпионат».

Калининградский клуб занял шестое место в турнирной таблице по итогам прошедшей кампании, набрав 46 очков. «Балтика» отстала от ставшего третьим «Локомотива» на 7 баллов.