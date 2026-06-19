Напомним, что статус действующего победителя турнира сохраняет за собой московский «Спартак». В финальном противостоянии предыдущего розыгрыша Кубка «красно-белые» оказались сильнее «Краснодара».

В РФС прошла официальная жеребьевка группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2026/2027. По ее итогам клубы высшего дивизиона узнали своих соперников по квартетам, где сразятся за путевки в верхнюю сетку плей-офф.

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