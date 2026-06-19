В РФС прошла официальная жеребьевка группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу сезона-2026/2027. По ее итогам клубы высшего дивизиона узнали своих соперников по квартетам, где сразятся за путевки в верхнюю сетку плей-офф.
Группа A: «Спартак», «Рубин», «Оренбург», «Родина».
Группа В: «Краснодар», «Динамо» Москва, «Ахмат», «Факел».
Группа С: «Зенит», «Балтика», «Крылья Советов», «Динамо» Махачкала.
Группа D: ЦСКА, «Локомотив», «Ростов», «Акрон».
Напомним, что статус действующего победителя турнира сохраняет за собой московский «Спартак». В финальном противостоянии предыдущего розыгрыша Кубка «красно-белые» оказались сильнее «Краснодара».