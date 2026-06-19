Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо прокомментировал состояние Ламина Ямаля перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Саудовской Аравии.

Ламин Ямаль globallookpress.com

По словам хавбека, молодой форвард находится в хорошей форме и готов помочь национальной команде на турнире.

«С ним всё в порядке. Решение о том, будет он играть или нет, зависит от тренера и от него самого. Ламин способен принести нам огромную пользу», — заявил Ольмо Diario Sport.

Напомним, в стартовом матче турнира сборная Испании неожиданно сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0). Ламин Ямаль появился на поле лишь во втором тайме. Следующий поединок испанцы проведут 21 июня против команды Саудовской Аравии.