Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо прокомментировал состояние Ламина Ямаля перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против Саудовской Аравии.
По словам хавбека, молодой форвард находится в хорошей форме и готов помочь национальной команде на турнире.
«С ним всё в порядке. Решение о том, будет он играть или нет, зависит от тренера и от него самого. Ламин способен принести нам огромную пользу», — заявил Ольмо Diario Sport.
Напомним, в стартовом матче турнира сборная Испании неожиданно сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0). Ламин Ямаль появился на поле лишь во втором тайме. Следующий поединок испанцы проведут 21 июня против команды Саудовской Аравии.