Мадридский «Реал» может оформить громкий трансфер игрока «Баварии» Майкла Олисе, сообщает Diario Sport.

Майкл Олисе globallookpress.com

По информации источника, мюнхенский клуб готов рассмотреть продажу 24-летнего футболиста, но потребует за него сумму свыше 222 млн евро.

Поводом для разговоров о возможном уходе Олисе также стало то, что французский полузащитник удалил со своей страницы в социальных сетях все публикации, связанные с «Баварией».

Действующий контракт игрока с мюнхенской командой рассчитан до лета 2029 года.

В минувшем сезоне Олисе провел 52 матча во всех турнирах, записав на свой счет 22 гола и 31 результативную передачу.