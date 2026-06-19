Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о том, как национальная команда выступила бы на ЧМ-2026.

Александр Мостовой globallookpress.com

«Мы преодолели бы групповой этап! Когда я узнал, что сразу восемь команд выйдут из квартетов с третьего места, мне вообще многое стало ясно. С одной победой ты выходишь из группы! Так что однозначно: Россия играла бы в плей‑офф. Очень жаль, что этого не произойдёт из‑за отстранения. С этим даже не поспоришь. Вообще, я считаю, что нас ждёт ещё масса сюрпризов. Их уже достаточно. Хотя бы взять ничейные результаты с участием сборных Бразилии, Нидерландов, Швейцарии», — цитирует Мостового gazetametro.ru.

Напомним, что ЧМ-2026 начался 11 июня, а завершится только 19 июля. Действующим победителем является Аргентина.