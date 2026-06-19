Во втором туре группы А чемпионата мира сыграют сборные Мексики и Южной Кореи. Матч запланирован на 19 июня 04:00 мск. О том, где смотреть матч, мы расскажем в этом анонсе.

Обе команды в первом туре имели успех. Мексика выиграла 2:0 у Южной Африки, благодаря чему возглавила таблицу. Южная Корея добилась победы над Чехией с результатом 2:1.

В случае победы одной из команд, мы узнаем одного из участников предстоящего плей-офф. Оба коллектива идут на победных сериях и заряжены на успех. Кому удастся оформить выход в плей-офф?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили серию прогнозов на игру. Ставка за 2.09 доступна в этом прогнозе. Ставку на тоталы можно посмотреть здесь.

Коэффициенты букмекеров: 2.00 — победит Мексика, 3.30 — ничья, 4.05 — победит Южная Корея.

ИИ считает, что победит Южная Корея со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Мексика — Южная Корея, стартовые составы и статистику поединка смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Мексика — Южная Корея в подробном онлайн-репортаже.