Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы хавбека Дениса Макарова, подтвердил, что ведутся переговоры с «Рубином».

Денис Макаров globallookpress.com

Ранее Макаров покинул турецкий «Кайсериспор». По словам агента, сам футболист не против вернуться в казанскую команду.

«Мы общаемся не только с "Рубином", но и с другими клубами. Для Дениса "Рубин" — родной клуб, и он с удовольствием вернулся бы туда.

Посмотрим, время покажет. Для Дениса "Рубин" — один из приоритетов», — сказал Бабырь «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Макаров отыграл за «Кайсериспор» 13 матчей, не отметившись результативными действиями.