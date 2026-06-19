«Атлетико Минейро» провел предварительный раунд переговоров с «Краснодаром» по поводу трансфера полузащитника Кевина Ленини. Об этом сообщает бразильское спортивное издание Itatiaia.

Кевин Ленини
Кевин Ленини globallookpress.com

По сведениям источника, руководство бразильского клуба сочло чересчур завышенными финансовые требования «быков» за переход 29-летнего футболиста, который прямо сейчас принимает участие в матчах чемпионата мира-2026. При этом точная сумма, запрошенная российской стороной, не разглашается.

В завершившемся сезоне Ленини выходил на поле в 40 официальных матчах во всех турнирах и записал на свой счет два забитых мяча. Его контракт с краснодарским клубом действует до лета 2027 года.