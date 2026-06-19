«Атлетико Минейро» провел предварительный раунд переговоров с «Краснодаром» по поводу трансфера полузащитника Кевина Ленини. Об этом сообщает бразильское спортивное издание Itatiaia.

Кевин Ленини globallookpress.com

По сведениям источника, руководство бразильского клуба сочло чересчур завышенными финансовые требования «быков» за переход 29-летнего футболиста, который прямо сейчас принимает участие в матчах чемпионата мира-2026. При этом точная сумма, запрошенная российской стороной, не разглашается.

В завершившемся сезоне Ленини выходил на поле в 40 официальных матчах во всех турнирах и записал на свой счет два забитых мяча. Его контракт с краснодарским клубом действует до лета 2027 года.