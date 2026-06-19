Форвард московского «Локомотива» Николай Комличенко высоко оценил качества защитника железнодорожников Сесара Монтеса. Сейчас футболист в составе сборной Мексики выступает на ЧМ-2026.

Николай Комличенко globallookpress.com

«Монтес — один из лидеров нашей обороны в "Локомотиве". В раздевалке он тоже лидер. Он вообще — топ! Классный, абсолютно открытый парень. Старается помогать абсолютно всем. И на поле, и в раздевалке, и в разговорах. Просто отличный парень», — цитирует Комличенко «Матч ТВ».

Ранее Мексика набрала шесть очков и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира-2026.