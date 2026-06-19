Переход португальского полузащитника Матеуша Фернандеша в мадридский «Реал» оказался под вопросом.

Матеуш Фернандеш globallookpress.com

Ранее сообщалось, что 21-летний хавбек может оказаться в составе «сливочных» по инициативе Жозе Моуринью. Однако, как утверждает AS, мадридский клуб не готов выплачивать 80 млн евро, которые «Вест Хэм» требует за своего футболиста.

Несмотря на вылет «молотобойцев» из АПЛ, лондонская команда рассчитывает получить крупную сумму за одного из самых перспективных игроков. Ситуация может сыграть на руку «Вест Хэму», поскольку в борьбу за Фернандеша также вступил «Тоттенхэм».

Кроме того, интерес к молодому центральному полузащитнику по-прежнему сохраняет «Манчестер Юнайтед».