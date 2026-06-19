Воронежский «Факел» официально объявил о назначении Дмитрия Кондратова на пост генерального директора. Новый руководитель приступил к исполнению своих обязанностей сегодня, 19 июня.
Ранее Кондратов возглавлял совет директоров в нижегородском «Пари НН», а также имел аналогичный опыт работы в других футбольных структурах.
Помимо этого, Дмитрий занимал должность советника генерального директора Общероссийского профессионального союза футболистов и работал заместителем председателя КДК РФС. Также он является членом правления Федерации компьютерного спорта России.