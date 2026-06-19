Вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку близок к продлению контракта с английским клубом.

Йошко Гвардиол globallookpress.com

По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны уже достигли предварительной договоренности по новому соглашению. После завершения последних формальностей 23-летний бельгиец подпишет контракт сроком на пять лет, а его зарплата будет увеличена.

Ожидается, что официально о продлении сотрудничества будет объявлено в ближайшее время.

Похожая ситуация складывается и с защитником Йошко Гвардиолом. Хорватский футболист также готовится подписать новый договор с «Манчестер Сити».

В прошедшем сезоне Доку принял участие в 47 матчах во всех турнирах, а Гвардиол провел 25 встреч.