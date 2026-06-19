Напомним, в первом туре мирового первенства сборная Испании неожиданно потеряла очки в поединке с Кабо-Верде. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.

«Думаю, Ламин проведет на поле около 45 минут в матче с Саудовской Аравией», — приводит слова де ла Фуэнте журналист Фабрицио Романо.

По словам тренера испанской команды, молодой форвард получит значительно больше игрового времени, чем в стартовой встрече турнира.

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился планами относительно использования Ламина Ямаля в предстоящем матче группового этапа ЧМ-2026 против Саудовской Аравии.

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