Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился планами относительно использования Ламина Ямаля в предстоящем матче группового этапа ЧМ-2026 против Саудовской Аравии.
По словам тренера испанской команды, молодой форвард получит значительно больше игрового времени, чем в стартовой встрече турнира.
«Думаю, Ламин проведет на поле около 45 минут в матче с Саудовской Аравией», — приводит слова де ла Фуэнте журналист Фабрицио Романо.
Напомним, в первом туре мирового первенства сборная Испании неожиданно потеряла очки в поединке с Кабо-Верде. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.