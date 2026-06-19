«Краснодар» направил «Крузейро» официальное предложение по трансферу центрального хавбека Кристиана в размере 7 миллионов долларов (около 6 миллионов евро). Об этом информирует Globo.

Бразильская сторона ответила «быкам» отказом. Клуб рассчитывает выручить за продажу 25-летнего футболиста сумму, превышающую 10 миллионов долларов (примерно 8,7 миллиона евро), но при этом ожидает от российской команды повторного запроса.

В игровом сезоне 2025/2026 Кристиан провел 33 официальные встречи, забил восемь мячей и трижды ассистировал партнерам. Его контракт рассчитан до конца 2027 года.