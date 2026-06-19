Сборная Канады одержала победу над командой Катара (6:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу-2026.
Хет-трик в составе победителей оформил нападающий «Ювентуса» Джонатан Дэвид, еще по голу забили Кайл Ларин и Натан-Дилан Салиба.
Также мяч в свои ворота срезал полузащитник сборной Катара Мохамед Аль-Маннаи.
Отметим, что катарцы заканчивали мяч вдевятером. На 33-й минуте Ахмед Хомам получил прямую красную карточку за фол «последней надежды», а на 53-й минуте за грубый фол против Исмаэля Коне был удален Ассим Мадибо.
Результат матча
После этого матча сборная Канады с 4 очками возглавляет группу В, на втором месте Швейцария (4 очка), у Боснии и Герцеговины и команды Катара по 1 баллу.
В 3-м туре сборная Канады сыграет со Швейцарией, а катары встретятся с Боснией. Оба матча пройдут 24 июня.