Сборная Канады одержала победу над командой Катара (6:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу-2026.

Канада — Катар
Канада — Катар globallookpress.com

Хет-трик в составе победителей оформил нападающий «Ювентуса» Джонатан Дэвид, еще по голу забили Кайл Ларин и Натан-Дилан Салиба.

Также мяч в свои ворота срезал полузащитник сборной Катара Мохамед Аль-Маннаи.

Отметим, что катарцы заканчивали мяч вдевятером. На 33-й минуте Ахмед Хомам получил прямую красную карточку за фол «последней надежды», а на 53-й минуте за грубый фол против Исмаэля Коне был удален Ассим Мадибо.

Результат матча

КанадаОттаваКанада6:0КатарКатарДоха
1:0 Кайл Ларин 16' 2:0 Джонатан Дэвид 29' 3:0 Джонатан Дэвид 45+3' 4:0 Натан Салиба 64' 5:0 Джонатан Дэвид 90+2'
Канада:  Максим Крепо,  Люк де Фужроль (Тани Олувасейи 71'),  Али Ахмед (Джейкоб Шаффельбург 71'),  Алистер Джонстон,  Ричи Лария,  Тажон Бушанан (Нико Сигур 83'),  Исмаэль Коне (Натан Салиба 57'),  Стефен Эустакиу,  Дерек Корнелиус (Моиз Бомбито 45'),  Джонатан Дэвид,  Кайл Ларин
Катар:  Махмуд Абунада,  Исса Лэй,  Джассем Абулсаллам (Мохамед Аль-Маннаи 45'),  Хомам Ахмед,  Буалем Хухи,  Педру Мигел,  Аль-Уи Аюб Мохамед,  Юсуф Абдурисаг (Султан аль-Брейк 40'),  Ассим Мадибо,  Акрам Афиф,  Эдмилсон Жуниор (Ахмед Фатехи 45')
Жёлтые карточки:  Дерек Корнелиус 9'  —  Ахмед Фатехи 62'
Красные карточки:  Хомам Ахмед 33' (Катар),  Ассим Мадибо 53' (Катар)

После этого матча сборная Канады с 4 очками возглавляет группу В, на втором месте Швейцария (4 очка), у Боснии и Герцеговины и команды Катара по 1 баллу.

В 3-м туре сборная Канады сыграет со Швейцарией, а катары встретятся с Боснией. Оба матча пройдут 24 июня.