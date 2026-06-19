Сборная Канады одержала победу над командой Катара (6:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу-2026.

Канада — Катар globallookpress.com

Хет-трик в составе победителей оформил нападающий «Ювентуса» Джонатан Дэвид, еще по голу забили Кайл Ларин и Натан-Дилан Салиба.

Также мяч в свои ворота срезал полузащитник сборной Катара Мохамед Аль-Маннаи.

Отметим, что катарцы заканчивали мяч вдевятером. На 33-й минуте Ахмед Хомам получил прямую красную карточку за фол «последней надежды», а на 53-й минуте за грубый фол против Исмаэля Коне был удален Ассим Мадибо.

Результат матча Канада Оттава 6:0 Катар Доха 1:0 Кайл Ларин 16' 2:0 Джонатан Дэвид 29' 3:0 Джонатан Дэвид 45+3' 4:0 Натан Салиба 64' 5:0 Джонатан Дэвид 90+2' Канада: Максим Крепо, Люк де Фужроль ( Тани Олувасейи 71' ), Али Ахмед ( Джейкоб Шаффельбург 71' ), Алистер Джонстон, Ричи Лария, Тажон Бушанан ( Нико Сигур 83' ), Исмаэль Коне ( Натан Салиба 57' ), Стефен Эустакиу, Дерек Корнелиус ( Моиз Бомбито 45' ), Джонатан Дэвид, Кайл Ларин Катар: Махмуд Абунада, Исса Лэй, Джассем Абулсаллам ( Мохамед Аль-Маннаи 45' ), Хомам Ахмед, Буалем Хухи, Педру Мигел, Аль-Уи Аюб Мохамед, Юсуф Абдурисаг ( Султан аль-Брейк 40' ), Ассим Мадибо, Акрам Афиф, Эдмилсон Жуниор ( Ахмед Фатехи 45' ) Жёлтые карточки: Дерек Корнелиус 9' — Ахмед Фатехи 62' Красные карточки: Хомам Ахмед 33' (Катар), Ассим Мадибо 53' (Катар)

Статистика матча 10 Удары в створ 0 8 Удары мимо 1 79 Владение мячом 21 19 Угловые удары 1 1 Офсайды 1 9 Фолы 10

После этого матча сборная Канады с 4 очками возглавляет группу В, на втором месте Швейцария (4 очка), у Боснии и Герцеговины и команды Катара по 1 баллу.

В 3-м туре сборная Канады сыграет со Швейцарией, а катары встретятся с Боснией. Оба матча пройдут 24 июня.