«Дженоа» официально объявила о возвращении атакующего полузащитника «Ромы» Томмазо Бальданци. Клубы согласовали повторную аренду 23-летнего итальянского хавбека на игровой сезон-2026/27.

Томмазо Бальданци globallookpress.com

Клубы согласовали повторную аренду 23-летнего итальянского хавбека на игровой сезон-2026/27. В отличие от зимнего соглашения, обновленный договор между командами предусматривает обязательное условие полноценного выкупа прав на футболиста следующим летом. По сообщениям инсайдеров, сумма итоговой трансферной выплаты составит порядка 9,5–10 миллионов евро. Сам Бальданци подпишет долгосрочный контракт с генуэзцами до 2030 года.

Напомним, футболист уже защищал цвета «грифонов» во второй половине прошлого сезона. Тогда он перешел в «Дженоа» в январе на правах краткосрочной аренды. Из-за череды небольших повреждений полузащитник успел принять участие лишь в восьми матчах Серии А, записав на свой счет две результативные передачи