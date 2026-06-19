Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча против команды Гаити в рамках группового этапа ЧМ-2026.

Карло Анчелотти globallookpress.com

Итальянский специалист признался, что бразильцы остались разочарованы своим выступлением в стартовой встрече турнира с Марокко и намерены исправить ситуацию в следующих матчах.

«Мы были недовольны тем, как сыграли против Марокко. Однако это уже в прошлом. В следующих встречах команда покажет совсем другой уровень футбола и будет действовать лучше.

Гаити — команда, к которой нужно относиться с уважением, как и к любому другому участнику чемпионата мира. На таком турнире каждая сборная выходит на поле с огромной мотивацией добиться победы. Здесь нет матчей, исход которых можно считать заранее решенным», — заявил Анчелотти в интервью пресс-службе сборной Бразилии.