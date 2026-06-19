Наставник сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию вокруг молодого нападающего Эндрика, который не получил игрового времени в стартовом матче ЧМ-2026 против Марокко.

Карло Анчелотти globallookpress.com

Итальянский специалист отметил, что видел реакцию болельщиков и журналистов на отсутствие форварда в составе, однако призвал не торопить события.

«Да, Эндрик не вышел в стартовом составе, но есть еще 15 футболистов, которые также не появились на поле. Эндрик — великолепный игрок. Уверен, что Бразилия еще долго будет наслаждаться его огромным талантом. Главное — правильно выбрать момент для его использования», — заявил Анчелотти Globo Esporte.

Напомним, в первом матче группового этапа чемпионата мира сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко со счетом 1:1.