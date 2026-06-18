Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался о предстоящем матче второго тура ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины.

Мурат Якин globallookpress.com

«Мы играем в очень интенсивный футбол, поэтому нужно много бегать и забивать два, три, четыре гола. Если это не удаётся, нужно действовать умно и контролировать игру. Все пропущенные нами в последнее время голы были забиты по одной и той же схеме. Мы должны играть в свою игру, совершать как можно меньше ошибок. Мы должны оказывать на них сильное давление, не давать им расслабиться и использовать свои шансы. Они очень уверенно играют на стандартных положениях, и нас об этом предупреждали — конечно, мы постараемся пропустить как можно меньше», — цитирует Якина пресс-служба ФИФА.

Встреча пройдет на стадионе «Со-Фай» в Инглвуде. Начало — в 22:00 мск.