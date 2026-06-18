Испанская «Севилья» прокомментировала информацию о возможном переходе нападающего «Спартака» Манфреда Угальде. Ранее в СМИ появилась информация, что агенты предложили 24-летнего костариканца севильскому клубу и «Бетису».

Манфред Угальде globallookpress.com

«В наших списках нет фамилии Манфред Угальде на усиление этим летом», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

В прошлом сезоне форвард выходил на поле в составе москвичей в 38 матчах, забив 8 мячей и сделав 4 ассиста. Текущий контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до лета 2028 года, а его трансферная стоимость по оценке Transfermarkt составляет 12 миллионов евро.