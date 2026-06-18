Главный тренер сборной Англии Томас Тухель выразил недовольство действиями репортеров перед матчем ЧМ-2026 против Хорватии (4:2).

Томас Тухель globallookpress.com

«Я должен кое-что сказать. Я умоляю ФИФА изменить расположение фотографов во время исполнения гимнов, потому что я не смог увидеть свою команду в этот момент. Я ждал этого. Это был очень, очень особенный момент, а я стоял перед стеной из 50 фотографов в полуметре от меня и не мог разглядеть ни одного игрока. Это немного испортило мне впечатление. Это очень эмоциональный момент. Когда я был молод и начинал тренировать, мечтать о подобном событии было слишком грандиозно», — сказал Тухель Yahoo! Sports.

Сама игра выдалась напряженной: к перерыву команды подошли при ничейном счете 2:2, однако во второй половине встречи англичанам удалось вырвать победу. Ключевой фигурой матча стал форвард Гарри Кейн, который оформил дубль и помог «трем львам» набрать три очка. В следующем туре группового этапа Англию ждет противостояние со сборной Ганы.