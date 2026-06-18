Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о планах калининградской команды на летнее трансферное окно.

Андрей Талалаев globallookpress.com

«Иногда я слышу, что у нас нет звёзд. Они есть — просто их недооценивают. Хиль в 23 года боролся с Кордобой за звание лучшего бомбардира. Не получи он травму, до последнего матча это делал бы. Команда почувствовала его: если раньше в спорных моментах отдавали мяч кому-то другому, то здесь уже катили на Брайана. А столько, сколько тащил Макс [Бориско], не тащил в РПЛ ни один вратарь. Цифры это подтверждают.

Найти нападающего в конкуренцию к Хилю — главная задача на трансферное окно. Мы, конечно, за россиянина, но цены на наших игроков такие, что "Балтике" тяжело в этой гонке участвовать. Уже всех белорусов и киргизов посмотрели, узбеков смотрим, хотя они тоже легионеры в РПЛ», — цитирует Талалаева «Чемпионат».

Напомним, что в прошлом сезоне «Балтика» финишировала на шестой строчке по итогам сезона РПЛ.