Двукратный чемпион России в составе «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил перспективы московской команды в следующем сезоне РПЛ.

Дмитрий Сенников globallookpress.com

«Мне нравится политика "Локомотива", клуб не делает серьезных затрат, но борется за медали, играет своими воспитанниками.

Долги? Не знаю, откуда это появляется. Не верю, что клуб, который принадлежит РЖД, может иметь проблемы. В мое время никогда не было сложностей. Да, бывали задержки по зарплате, но они не были существенными.

Важны ли бронзовые медали? Конечно, важно. Во‑первых, это медаль. Во‑вторых, "Локомотив" оказался выше всех московских команд. Считаю, принципиально быть выше "Спартака", "Динамо", ЦСКА. Тот же "Спартак" очень хотел стать третьим, но не вышло. Психологически для команды важно забраться выше в таблице перед новым сезоном», — цитирует Сенникова «Матч ТВ».

Напомним, что в прошлом сезоне подопечные Михаила Галактионова финишировали на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ.