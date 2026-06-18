Бывший защитник сборной России Андрей Семёнов поразмышлял, как сборная России могла бы выступить на ЧМ-2026.

Андрей Семёнов globallookpress.com

«На чемпионате мира все команды бьются на максимум, большие сборные позволяют себе ротацию. Например, испанцы с Кабо-Верде вышли не полностью основным составом. Но после длительного застоя сборной России было бы очень сложно выходить на такой уровень. Это самый высокий уровень футбола. Сначала надо было бы поиграть отборочные матчи, чтобы привыкнуть», — приводит слова Семенова «Чемпионат».

Напомним, что сборная России с 2022 года отстранена от международных соревнования и принимает участие только в товарищеских матчах.