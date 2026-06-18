Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о прогрессе нападающего команды Константина Тюкавина за последние четыре года.

Константин Тюкавин globallookpress.com

«Костя — просто потрясающий парень. Мы увидимся с ним на сборах и тогда обязательно пообщаемся. Он присоединится к команде через несколько дней.

Стал ли он сильнее за эти 4 года? Да, безусловно. Я видел много матчей "Динамо" за это время, и Костя очень вырос как футболист», — цитирует Шварца Sport24.

Шварц вернулся в «Динамо», где ранее работал с 2020 по 2022 год. Текущее соглашение немецкого специалиста с бело-голубыми рассчитано до лета 2029 года.