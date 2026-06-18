Нижегородский «Пари НН» арендовал полузащитника ЦСКА Глеба Пополитова до завершения следующего сезона. О сделке официально отрапортовали пресс-службы обеих футбольных команд.

Глеб Пополитов globallookpress.com

18-летний хавбек начинал свой путь в воронежской СДЮСШОР № 15, а на взрослом уровне успел поиграть за каменск-шахтинский «Строитель» и столичный «Спартак-2». Игровую кампанию-2025/2026 молодой футболист открыл в песчанокопской «Чайке», откуда перешел в структуру армейского клуба.

В январе 2026 года полузащитник на правах аренды вернулся в «Чайку», где доиграл сезон, отличившись пятью забитыми мячами в 20 проведенных встречах.