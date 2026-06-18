Вратарь Сергей Песьяков рассказал, что договорённость о новом контракте с «Крыльями Советов» была ещё зимой, но подписали его недавно.

Сергей Песьяков globallookpress.com

«Мы с клубом начали разговор по контракту ещё зимой. Но там что‑то пошло не так. К концу сезона всё встало на свои места. Клуб сделал предложение, которое я с радостью принял.

Честно, не знаю, почему случилась загвоздка. У меня разная информация. Но, как будто, сейчас она неважна. Самое главное, что мы сошлись. И я этому очень рад», — сказал Песьяков «Чемпионату».

37‑летний Песьяков играет за «Крылья Советов» с 2024 года. Также он известен по выступлениям за «Ростов», «Спартак», «Анжи» и «Томь».