Миланский «Интер» направил официальный запрос «Аталанте» по поводу трансфера крайнего защитника Марко Палестры.

Марко Палестра globallookpress.com

По информации футбольного инсайдера Фабрицио Романо, боссы «нерадзурри» готовы выложить за 21-летнего итальянского игрока 45 миллионов евро, а еще 5 миллионов предусмотрены в виде различных бонусов. Сам футболист уже согласовал условия персонального трудового договора и выразил полное согласие на переезд в Милан, в связи с чем руководство миланского гранда выражает уверенность в успешном завершении сделки.

Отметим, что игровую кампанию-2025/2026 защитник отыграл на правах аренды за «Кальяри», где в 37 проведенных встречах отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами