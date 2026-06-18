Суперкомпьютер Opta пересчитал расклады на победу в чемпионате мира 2026 года и назвал главного фаворита турнира, проходящего на полях США, Канады и Мексики.

Сборная Франции по футболу globallookpress.com

Согласно обновленным расчетам аналитической программы, самые высокие шансы на завоевание Кубка мира имеет сборная Франции, чья вероятность триумфа оценивается в 15,7 процента. В число основных претендентов на золотые медали также входят национальные команды Англии и Аргентины, получившие по 12,3 процента, и сборная Испании с показателем 12,1 процента.

За пределами лидирующей четверки расположились Германия, Португалия и Бразилия, а замкнули топ-12 фаворитов Норвегия, Нидерланды, Колумбия, США и Бельгия.