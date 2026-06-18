Футбольный клуб «Краснодар» обнародовал график товарищеских встреч, которые команда проведет в рамках летних учебно-тренировочных сборов.

Футбольный клуб «Краснодар» globallookpress.com

Игровой цикл «быков» откроется 25 июня противостоянием с «ПСК», продолжится 11 июля южным дерби против «Ростова» и завершится 19 июля матчем с калининградской «Балтикой». Принимать всех соперников краснодарцы будут на домашней арене клубной академии.

Напомним, что в минувшем розыгрыше РПЛ сезона-2025/2026 подопечные Мурада Мусаева завоевали серебряные медали, набрав 66 очков и отстав от ставшего чемпионом «Зенита» всего на два балла, а в Суперфинале Кубка России уступили столичному «Спартаку» в серии послематчевых пенальти.