Самарские «Крылья Советов» официально подписали контракт с бывшим полузащитником «Сочи» Мартином Крамаричем.

Мартин Крамарич globallookpress.com

28-летний словенский хавбек перешел в новый клуб в статусе свободного агента, после того как в июне у него завершилось соглашение с сочинцами. За южан футболист выступал с лета 2023 года, успев отыграть 84 встречи, забить 23 мяча и сделать 14 голевых пасов.

До переезда в Россию Крамарич защищал на родине цвета таких команд, как «Браво», «Марибор» и «НК Кршко», а его текущая рыночная стоимость по оценке Transfermarkt составляет 700 тысяч евро.

Напомним, что по итогам минувшего сезона РПЛ самарский коллектив с 32 баллами финишировал на 11-й строчке, в то время как «Сочи» набрал лишь 22 очка, занял последнее место и покинул высший дивизион.