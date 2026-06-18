Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего Александра Кокорина, высказался о дальнейших карьерных планах своего клиента. Ранее представитель игрока уже отмечал, что в услугах опытного российского футболиста заинтересованы несколько клубов с родины.

Александр Кокорин globallookpress.com

«По будущему Кокорина я уже все комментировал. С того момента, когда я говорил о его ситуации, ничего не изменилось», — сказал Бердышев Sport24.

По завершении игрового года-2025/2026 35-летний форвард официально расстался с кипрским «Арисом» и на данный момент находится в статусе свободного агента.