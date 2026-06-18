Капитан сборной Англии Гарри Кейн поделился эмоциями от победы своей команды в стартовой игре ЧМ‑2026 над Хорватией (4:2).

Гарри Кейн globallookpress.com

«Думаю, это была игра двух таймов. В первом тайме мы были неплохи. Я очень разочарован тем, как мы пропустили. Спасибо тренеру — он произнёс речь в перерыве. Мы начали второй тайм на полной скорости. Они не могли за нами угнаться. Интенсивность, с которой мы играли, — это наше главное оружие. Нам придётся использовать это чаще на этом турнире. Это три очка в копилку и отличное начало», — цитирует 32‑летнего футболиста ITV.

Сборная Англии лидирует в таблице группы L ЧМ‑2026 с 3 очками. Теперь «трём львам» предстоит встреча с Ганой 23 июня.