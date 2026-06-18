18 июня в 02:00 мск в группе L чемпионата мира состоится матч между сборными Ганы и Панамы. Расскажем в этом анонсе, где и как посмотреть игру.

Это второй матч в квартете L. Ранее Англия обыграла Хорватию 4:2, возглавив таблицу. Таким образом, победитель этой встречи вместе с англичанами приблизится к выходу в плей-офф.

Гана и панама не являются фаворитами турнира и группы. Панама в принципе не частый игрок на мундиалях и сыграет на нем лишь во второй раз в своей истории. В этом плане Гана более опытная. Удастся ли ей свой опыт превратить в результат и набрать первые очки на турнире?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.15. Для любителей ставок на голы, редакция предлагает прогноз на тотал за 2.19.

Котировки букмекеров: 2.40 — победа Ганы, 3.15 — ничья, 3.30 — победа Панамы.

Прогноз ИИ: команды сыграют нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Гана — Панама смотрите на LiveCup.Run.

А прямо здесь , на LiveSport.Ru, вы можете следить за ходом матча Гана — Панама в подробном онлайн-репортаже.