В следующем туре англичане 23 июня сыграют против Ганы, а хорваты 24 июня сразятся с Панамой.

Таким образом, Англия набрала 3 очка и возглавила группу L, Хорватия без зачетных баллов идет последней.

За хорватов же отличились Мартин Батурина и Петар Муса .

В составе победителей дублем смог отметиться Гарри Кейн , а еще по голу забили Джуд Беллингем и Маркус Рашфорд .

В матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 сборная Англии переиграла команду Хорватии со счетом 4:2.

3.75

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