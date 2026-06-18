В матче первого тура группового этапа ЧМ-2026 сборная Англии переиграла команду Хорватии со счетом 4:2.
В составе победителей дублем смог отметиться Гарри Кейн, а еще по голу забили Джуд Беллингем и Маркус Рашфорд.
За хорватов же отличились Мартин Батурина и Петар Муса.
Результат матча
АнглияЛондон4:2ХорватияЗагреб
1:0 Гарри Кейн 12' пен. 1:1 Мартин Батурина 36' 2:1 Гарри Кейн 42' 2:2 Петар Муса 45+5' 3:2 Джуд Беллингхэм 47' 4:2 Маркус Рашфорд 85'
Англия: Джордан Пикфорд, Рис Джеймс, Эзри Конса, Джон Стоунс (Марк Гехи 87'), Эллиот Андерсон, Деклан Райс (Маркус Рашфорд 72'), Джуд Беллингхэм (Джед Спенс 80'), Чуквунонсо Мадуэке (Морган Роджерс 72'), Энтони Гордон (Букайо Сака 72'), Гарри Кейн, Nico O'Reilly
Хорватия: Доминик Ливакович, Йосип Штанишич, Йошко Гвардиол, Лука Вушкович (Марко Пашалич 66'), Йосип Шутало, Мартин Батурина (Никола Влашич 78'), Иван Перишич, Марио Пашалич (Андрей Крамарич 79'), Лука Модрич (Матео Ковачич 58'), Петар Муса (Игор Матанович 66'), Petar Sucic
Таким образом, Англия набрала 3 очка и возглавила группу L, Хорватия без зачетных баллов идет последней.
В следующем туре англичане 23 июня сыграют против Ганы, а хорваты 24 июня сразятся с Панамой.