«Лейпциг» сообщил об уходе Оле Вернера с поста главного тренера команды.

Оле Вернер globallookpress.com

«В последние дни мы еще раз проанализировали прошедший сезон. Во вторник вечером приняли решение о замене главного тренера. Мы благодарим Оле и его помощников за работу и самоотдачу в "Лейпциге".

Им принадлежит большая заслуга в успешной перестройке команды, а также в выходе в Лигу чемпионов. Тем не менее пришли к убеждению, что для решения стоящих перед нами задач необходимы дальнейшее развитие в профессиональном плане и изменение подхода к работе», — сказал спортивный директор клуба Марсель Шефер.

Оле Вернер возглавлял «Лейпциг» с лета 2025-го года. Под руководством специалиста немецкая команда заняла 3-е место в таблице Бундеслиги и дошла до четвертьфинала Кубка Германии.