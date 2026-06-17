Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о задачах команды перед началом нового сезона российской Премьер-лиги.

Сандро Шварц globallookpress.com

«Чувствовал ли я давление, когда возглавил "Динамо"? Я чувствую давление, (потому что надо) работать усердно, и я хочу создать атмосферу в команде.

Задачи команды? Не буду говорить, что произойдет в мае. Завтра первая тренировка. Надо создать хорошую атмосферу.

Что изменилось за эти годы? Смотрел много матчей и анализировал. Сейчас у нас главная задача — развивать наш стиль игры», — передает слова Шварца «Матч ТВ».

Напомним, что московское «Динамо» подписало контракт со специалистом до 2029-го года. Ранее Шварц возглавлял «бело‑голубых» с 2020 по 2022 год. Под руководством немца московская команда впервые за 14 лет завоевала медали чемпионата России (бронзу), а также дошла до финала Кубка России.