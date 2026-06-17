Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о своих эмоциях после возвращения в московский клуб.

Сандро Шварц globallookpress.com

«"Динамо" — особенный клуб для меня. Особенные люди работают в клубе. Много разговоров было за последние несколько недель. Разговаривал с семьёй об этой ситуации. Были разговоры с Бувачем и Пивоваровым. В итоге я перед вами. Это эмоциональный момент и день.

Соскучился по болельщикам "Динамо", у нас много воспоминаний. Но сейчас мы должны написать новую историю с новыми игроками. С нетерпением жду возобновления работы», — приводит слова Шварца «Чемпионат».

Немецкий специалист ранее возглавлял столичный клуб с октября 2020-го года до мая 2022-го года.