Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило изменения регламента Кубка России, сообщает пресс-служба турнира.
- Изменение нейминга стадий плей-офф. Игры на вылет Пути РПЛ и Пути регионов теперь будут стартовать с 1/8 финала вместо 1/4, как было в прошлых сезонах. Обе сетки завершат полуфинальные матчи, а решающая игра за трофей снова будет наименоваться финалом, а не Суперфиналом.
- В каждой паре 1/8 финала Пути РПЛ принимающей стороной в первом матче будет клуб, занявший второе место в своей группе. В 1/4 и 1/2 финала Пути РПЛ первый матч дома сыграют команды, набравшие меньше очков на групповом этапе по сравнению с соперниками. В случае равенства очков, на своём поле первый матч проведёт клуб с более худшими показателями в группе. Ранее очерёдность проведения игр определяла жеребьёвка.
- Во втором этапе 1/8 финала Пути регионов принимающей стороной в каждой в паре будет клуб не из РПЛ. В случае, если обе команды в паре являются клубами РПЛ, то дома сыграет команда, проигравшая в 1/8 финала Пути РПЛ. Ранее преимущество своего поля получал клуб, одержавший победу на предыдущей стадии Пути регионов.
Действующим обладателем трофея является «Спартак».
Новый розыгрыш Кубка России стартует 28 июля.