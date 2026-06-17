Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался об ожиданиях от выступления сборной Узбекистана на ЧМ-2026.

Валерий Непомнящий globallookpress.com

«У меня большая симпатия к сборной Узбекистана. Я там работал. Мне эта страна очень близка. Меня удивило лишь то, что решили убрать Тимура Кападзе с поста главного тренера, хотя он вывел сборную на чемпионат мира, тем самым добившись исторического достижения. Тимур был игроком у меня. Он мне симпатичен и как тренер, и как футболист. Сборная Узбекистана не будет ни для кого подарком. Но в командных действиях не уверен. Каннаваро — не авторитет для меня в тренерском деле. Правильнее было бы оставить на посту Кападзе», — приводит слова Непомнящего «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на групповой стадии ЧМ-2026 соперниками сборной Узбекистана будут команды Колумбии, Португалии и ДР Конго.