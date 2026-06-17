Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил Лионеля Месси с повторением рекорда по количеству голов на чемпионатах мира.

Джанни Инфантино globallookpress.com

Капитан сборной Аргентины стал одним из главных героев матча первого тура группового этапа ЧМ-2026 против Алжира. Форвард «Интер Майами» оформил хет-трик в победной встрече со счётом 3:0 и довёл количество своих голов на мундиалях до 16.

Таким образом, Месси сравнялся по этому показателю с бывшим нападающим сборной Германии Мирославом Клозе, который долгое время единолично владел рекордом результативности на чемпионатах мира.

«Поздравляю чемпиона мира Лионеля Месси с его 16-м голом на чемпионатах мира по футболу и тем, что он сравнялся по количеству голов с Мирославом Клозе», — заявил Инфантино в видео, опубликованном в социальных сетях.

Для 38-летнего аргентинца этот чемпионат мира стал шестым в карьере.