Экс-наставник московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о своей работе в клубе. Специалист покинул столичную команду в конце 2025 года.

Ролан Гусев globallookpress.com

«Как выглядел последний рабочий день в "Динамо"? Приехал в офис, написал заявление и забрал трудовую книжку. Ничего необычного.

Слов поддержки было очень много. Понятно, что были и недовольные, кому‑то нравился футбол "Динамо", кому‑то — нет. Это нормально, ты не можешь быть хорошим для всех. Я и мой тренерский штаб профессионально делали свою работу. Думаю, что перед ребятами, персоналом и болельщиками мы были честны», — сказал Гусев «Матч ТВ».

Летом динамовский клуб возглавил Сандро Шварц. В прошлом сезоне РПЛ бело-голубые заняли седьмое место.