Волгоградский «Ротор» на своём сайте объявил о приобретении двух известных в Первой лиге футболистов.

Эмерсон rotor-vlg.com

С нового сезона за одного из главных претендентов на выход в РПЛ будут выступать центральный защитник Эмерсон, перешедший из «Енисея», и полузащитник Давид Цараев, выступавший за тульский «Арсенал».

30‑летний Эмерсон подписал контракт на один год, в минувшем сезоне он сыграл за красноярцев 34 матча. 27‑летний Цараев заключил соглашение на два сезона, он провёл за «канониров» в сезоне‑2025/26 34 игры, забил 3 гола и сделал 6 ассистов.